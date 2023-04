James Corden lascia il “Late Late show”: la sua scrivania viene fatta a pezzi in diretta

Durante l'ultima puntata del “Late Late Show”, in onda sulla rete statunitense Cbs, il conduttore ha inviato un messaggio all'America, invitando i telespettatori a non cedere a coloro che “stanno cercando di alimentare le divisioni” nel Paese. Il britannico, che ha preso la guida del talk show televisivo il 23 marzo 2015 e lo ha portato al successo, si è concesso un'uscita di scena spettacolare degna delle sue performance. Tra risate e commozione, mentre Corden era impegnato con il suo ultimo ospite, Harry Styles, l'ex conduttore del Saturday Night Live, Will Ferrell, ha distrutto la sua scrivania.

“Trasferirsi qui in America otto anni fa, è stato un grande salto per me e la mia famiglia”, ha dichiarato. “Mio figlio aveva tre anni, nostra figlia aveva 12 settimane e ora abbiamo un'altra piccola, ed è americana”, ha aggiunto. “Abbiamo iniziato questo spettacolo con Obama, poi Trump, poi una pandemia globale, e ho visto l'America cambiare molto negli ultimi otto anni. Ho visto crescere le divisioni e ho visto e ho sentito un senso di negatività che cresce e in alcuni punti trabocca. Tutto ciò che voglio davvero dire stasera è che vi imploro di ricordare cosa significa l'America per il resto del mondo - ha continuato -. In tutta la mia vita è sempre stata un luogo di ottimismo e gioia, e sì, ha dei difetti, tanti. Ma mostratemi un Paese che non li ha”.