Jeremy Renner torna sul red carpet dopo l'incidente con lo spazzaneve

A quattro mesi dal terribile incidente nella sua casa in Nevada quando è stato travolto dal suo spazzaneve l’attore Jeremy Renner ha partecipato ieri alle premiere della nuova serie tv di cui è protagonista “Rennervations”.

Sorridente sul red carpet a Los Angeles ha posato per le foto e ha rilasciato interviste, utilizzando per spostarsi un bastone e a volte un mini scooter. Ad un certo punto ha mostrato ai fotografi un segno di pollice in su mentre si spostava lungo il tappeto.

Renner è stato schiacciato dal suo spazzaneve da 7 tonnellate il giorno di Capodanno mentre cercava di aiutare a liberare l'auto di un parente nella sua casa in Nevada. L'attore ha affermato di essersi rotto numerose ossa e di aver avuto un polmone perforato nell'incidente.