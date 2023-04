Julia Elle di “Disperatamente mamma” si racconta: l'amore “violento” con Paone e la bugia sul figlio

Nel 2019 ospite del programma “Vieni da me”, Julia Elle era già influencer, grazie alla web serie “Disperatamente mamma”, e madre di due figli. Quella felicità, raccontata ogni giorno a milioni di fan, nascondeva, però, una profonda sofferenza familiare. Ma per comprendere questa storia, ancora tutta da definire, bisogna partire dallo scorso settembre, ovvero da quando la carriera di Elle ha invertito la rotta, come il suo fatturato.

A rompere il legame speciale con i suoi follower è Paolo Paone, ex compagno, produttore discografico, che ha messo in dubbio la narrazione di “madre felice” e rivelato di non essere il padre del secondo figlio, diversamente da come Julia aveva raccontato in uno dei suoi libri. Una bugia che non sarà mai perdonata né dai suoi seguaci né dalle aziende che lavoravano con lei. Il tentativo di recuperare di Julia fallisce. È troppo tardi quando prova a raccontare l'altra faccia dei fatti, la sua: “Paone è un uomo violento, mi ha puntato il coltello alla gola, sono dovuta scappare di casa”.

Così a distanza di mesi, Julia Elle ha scelto di rilasciare un'intervista a Candida Morvillo per il Corriere della Sera rivelando le minacce e gli sms dell'ex: “Muori” o “Pagherai di non essere umile e gentile” e ancora “Quando si parla di violenza sulle donne, per te non dovrebbe valere”. Ma prima di tutto Elle ammette di aver sbagliato: “Di fatto, ero sola con due bambini piccoli. Scrivere era il mio sogno ed ero felicissima, ma quando ho capito che dovevo raccontare la mia vita ero disperata. Avrei dovuto dire: il libro non lo scrivo. Invece, l’ho scritto edulcorato”. Il secondogenito non è di Paone, “ci eravamo già lasciati e lui temeva di passare per uno che era stato tradito”.

Poi Elle svuota il sacco e svela “l'amore violento” con Paone. Quando restò incinta del primo figlio, lui le avrebbe chiesto di abortire - racconta - e picchiata durante la gravidanza: “Dopo le botte, lui chiedeva sempre scusa, ma diceva che ero sbagliata io, che se avessi smesso di fare cose che lo facevano arrabbiare, lui sarebbe stato diverso. E io gli credevo”. Elle racconta di essersi rivolta al “Cadmi di Milano”, un centro che aiuta le donne maltrattate ma di essere rimasta vittima per anni di Paone. “Mi controllava” dichiara nell'intervista fino a quando nel 2017 trova la forza per andare via di casa. In quell'occasione lui non l'avrebbe fermata, perché “era interessato ai suoi soldi”. Poi la vita in un motel prima di trovare un monolocale. Una piccola dimora che in qualche modo le ha restituito la serenità, necessaria per incontrare un nuovo amore. La storia con Paolo, invece, sarà chiarita i tribunale.