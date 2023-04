L'eruzione del vulcano Shiveluch in Kamchatka genera una nube di ceneri alta 10 chilometri

L'eruzione del vulcano Shiveluch nella penisola della Kamchatka, nell'estremo oriente della Russia, in corso dalle prime ore di martedì, ha generato una colonna di ceneri alta 10 chilometri che minaccia il traffico aereo. Lo riferisce il Kamchatka Volcanic Eruption Response Team (Kvert) che ha emesso un codice rosso Vona (Volcano Observatory Notice for Aviation) dove si osserva che in qualsiasi momento potrebbero verificarsi emissioni di cenere alte fino a 15 chilometri.

La nube generata dall'eruzione, dalle dimensioni di 400 chilometri per 270, si è spostata verso sudovest, spiega il Geophysical Survey dell'Accademia delle scienze russa, e continua ad estendersi.

"L'attività in corso potrebbe influenzare il traffico aereo internazionale e locale", ha detto il Kvert. Le autorità locali - comunica il capo della regione municipale di Ust-Kamchatsky Oleg Bondarenko - hanno chiuso le scuole e ordinato ai residenti nei villaggi vicini di restare in casa. Tra i vulcani più grandi e attivi della Kamchatka, si stima che lo Shiveluch negli ultimi 10mila anni abbia avuto 60 eruzioni. L'ultima di grandi dimensioni nel 2007.