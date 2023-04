Kim Jong-un: aumentare la deterrenza bellica "offensiva" per contrastare “l'aggressione” degli Usa

In una recente riunione con la commissione militare, Kim Jong-Un ha sollecitato l'espansione delle capacità di deterrenza di guerra del Paese in un modo “più pratico e offensivo” al fine di contrastare quella che ha definito l'aggressione “frenetica” da parte di Usa e Corea del Sud. Il leader nordcoreano ha alzato i toni condannando “le frenetiche esercitazioni militari congiunte” tra coloro che ha definito “imperialisti americani e traditori fantoccio sudcoreani”.

Pyongyang ha aperto l'anno con una raffica di test sulle armi, compresi quelli che i media statali hanno affermato essere droni sottomarini con capacità nucleare e il lancio di due missili balistici intercontinentali.

Nel 2022, la Corea del Nord si è dichiarata una potenza nucleare “irreversibile”, ponendo effettivamente fine alla possibilità di colloqui sulla denuclearizzazione. All'inizio di quest'anno, Kim ha ordinato ai militari di intensificare le manovre per prepararsi a una “vera guerra”.

In risposta, Washington e Seul hanno deciso di intensificare la cooperazione di difesa, organizzando esercitazioni militari congiunte con jet invisibili avanzati. Si tratta di operazioni che il Nord ha sempre valutato come prove per l'invasione.