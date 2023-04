L'impresa da record di Beatriz: ha trascorso 500 giorni in una grotta sottoterra

Non sapeva della guerra in Ucraina e della morte della regina Elisabetta. L'alpinista e scalatrice Beatriz Flamini, 50 anni, è tornata nel “mondo” venerdì dopo aver trascorso circa 500 giorni a 70 metri di profondità in una grotta a Motril, nel sud della Spagna.

"È stata un'esperienza insuperabile", sono state le sue prime parole. “Non volevo più uscire”.

Nel periodo trascorso sottoterra, Flamini non ha avuto contatti diretti con altre persone: il cibo le veniva fornito dall'esterno attraverso un cunicolo preparato in precedenza e le sue principali occupazioni sono state "leggere, scrivere, disegnare, tessere, esistere e divertirsi".

La sua permanenza è stata interrotta solo per 8 giorni poco oltre la metà della sfida, a causa di un guasto al router tramite il quale mandava informazioni all'esterno (ma senza riceverne). In attesa che il problema si risolvesse, l'alpinista è rimasta isolata in una tenda montata a fianco della cavità.

"Sono rimasta al 21 novembre 2021", ha raccontato, affermando di aver smesso di annotare il trascorrere del tempo al giorno 65. La sua avventura sarà oggetto di un documentario della casa produttrice Dokumalia, con video girati da lei stessa sottoterra, e di studi affidati alle università di Granada e Almería per capire le eventuali conseguenze psicologiche e di altra natura derivate dal lungo isolamento.

Una delle principali difficoltà affrontate, ha detto lei, è stata dover fare i conti con le mosche che avevano invaso la grotta.

Flamini ha stabilito il record di isolamento sotterraneo in Spagna, che resisteva da 50 anni ed era di 103 giorni e ha superato anche il record dell'italiana Cristina Lanzoni, di 269 giorni.

"È un'esperienza di valore straordinario, che ha comportato un grande coraggio", ha commentato in collegamento con Tve il ministro del Turismo e dell'Industria spagnolo Héctor Gómez.