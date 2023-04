La Bakhmut sconosciuta al mondo: com'era la città prima dei combattimenti e quando i bimbi giocavano

“La difesa di Bakhmut è importante. L'Ucraina sta limitando il potenziale offensivo della Russia da oltre 9 mesi. Le forze armate dell'Ucraina distruggono le unità più professionali del nemico e disturbano il piano chiave del Cremlino: raggiungere i confini delle regioni di Luhansk e Donetsk”, scrive su Twitter Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Andrii Yermak, capo dell'Ufficio del presidente dell'Ucraina, rende pubblico questo video, nostalgico, che ricorda una Bakhmut sconosciuta al mondo: la voce dei bambini nei parchi, i fiori, i trasporti pubblici, le belle piazze, le strade in ordine, la gente a passeggio, le statue, gli edifici residenziali e i monumenti.

Un ricordo di com'era Bakhmut, dei suoi quasi 80mila abitanti sparsi chissà dove. Sono i colori ad accecare, mentre le immagini che giornalmente arrivano dal fronte tendono al bianco e nero, al grigio o al massimo a un marrone scuro esaltato ogni tanto da una natura spenta dall'inverno.

Bakhmut è strategica. Lo è per Kiev. Lo è per Mosca.

I feroci combattimenti stanno favorendo i russi, anche la viceministra ucraina della Difesa, Hanna Maliar, ha parzialmente fatto delle ammissioni sui progressi delle forze russe proprio a Bakhmut. “Usano la tattica della 'terra bruciata'” e per “le forze ucraine è molto difficile mantenere le posizioni senza edifici e altre infrastrutture in cui nascondersi”. La strategia è radere al suolo gli edifici il più possibile in modo da non offrire coperture al nemico. Una tattica che al momento premia i russi e spiega l'avanzata - seppur lenta - delle truppe di Mosca.

I russi stanno pagando a Bakhmut un prezzo alto, intendono conquistare la città costi quel che costi.