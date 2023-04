Pasqua ortodossa, Wagner libera 100 prigionieri ucraini

Il gruppo Wagner, la più potente tra le forze mercenarie russe e direttamente impegnata sul sanguinoso fronte di Bakhmut, ha rilasciato almeno 100 prigionieri di guerra ucraini in occasione della Pasqua ortodossa, il 16 aprile, accompagnandoli oltre la linea del fronte. Così sembra testimoniare un video diffuso dallo stesso numero uno del gruppo, Yevgeny Prigozhin.

“Preparateli, date loro cibo e acqua, fate controllare i feriti, prima dell'ora di pranzo devono essere partiti”, dice Prigozhin a un sottoposto nella prima parte del video.

“Spero che non ricapitiate nelle nostre mani”, dice poi un uomo ben armato di fronte a file di prigionieri assai male in arnese, prima di ordinare loro di salire sul retro dei camion.

Più di cento uomini, alcuni zoppicanti, alcuni trasportati in barella, vengono poi ripresi mentre marciano in fila per due su una strada fangosa. Su un mezzo blindato sventola una bandiera bianca. C'è uno scambio di auguri, quando una voce fuori campo augura buone feste ai prigionieri e qualcuno di loro ringrazia e ricambia.

Il capo dello staff del presidente ucraino Zelensky ha confermato la notizia di 130 prigionieri ucraini liberati e rientrati in patria in quello che è stato chiamato “il grande scambio di Pasqua”. Questo fa pensare che anche prigionieri russi siano stati liberati dalle forze ucraine, ma non ci sono dettagli sui numeri né testimonianze video.