La Coruña, esplode la lavanderia. Uomo sfugge alla morte: esce 10 secondi prima dello scoppio

Sedici secondi raccontano l'esplosione avvenuta in una lavanderia a gettoni a La Coruña, in Spagna. Le telecamere a circuito chiuso riprendono la scena. Un uomo, “miracolato”, abbandona il negozio, con più borse in mano, pochi secondi prima della deflagrazione. Lo scoppio è così forte che i vetri vanno in frantumi, mentre la porta d'ingresso viene letteralmente scardinata. Danni sono stati registrati anche sulla facciata del palazzo. La lavanderia si trovava al piano terra nella zona industriale de La Coruña. Stando alle prime ricostruzioni, l'esplosione è stata causata dal surriscaldamento del liquido infiammabile presente in un accendino lasciato all'interno della tasca dei pantaloni.