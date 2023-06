La “discesa in campo” di Silvio Berlusconi nel 1994: “L'Italia è il paese che amo”

“L'Italia è il Paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze, i miei orizzonti. Qui ho imparato, da mio padre e dalla vita, il mio mestiere di imprenditore. Qui ho appreso la passione per la libertà”, sono le prime parole di Silvio Berlusconi nel suo celebre discorso del 1994. In televisione annuncia la sua “discesa in campo” specificando di aver lasciato ogni ruolo nelle sue aziende. A capo di Fininvest e Mediaset, il Cavaliere riuscirà ad arrivare al cuore degli italiani. Sarà il trionfo di Forza Italia e le elezioni lo catapulteranno direttamente a Palazzo Chigi.