La mongolfiera perde quota e urta i fili dell'alta tensione: lo scoppio del cestello e la caduta

Momenti di paura nel Comasco, quando una mongolfiera, in giro turistico con quattro persone a bordo, ha improvvisamente perso quota. Nella discesa repentina il pallone aerostatico ha toccato i fili dell'alta tensione, finendo nel giardino di una casa privata. Inoltre, la bombola di gas butano, che consente di dare gas al pallone, ha finito per incendiare il cestello. Nel filmano lo scoppio è ben udibile così come è ben visibile il fumo che esce dal cestello.

Inizialmente si temevano gravi conseguenze per gli occupanti, fortunatamente il bilancio è stato più modesto. Tra i feriti, una persona è stata ricoverata in codice giallo mentre gli altri tre a bordo della mongolfiera sono stati soccorsi, dal personale del 118, in codice verde. I vigili del fuoco hanno spento l'incendio e rimosso il pallone. L'incidente ha anche provocato anche un corto circuito e l'interruzione nella zona della corrente elettrica.