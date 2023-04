Vita su Marte: ecco l’habitat stampato in 3D per simulare le missioni sul Pianeta Rosso

Il Crew Health and Performance Exploration Analog (CHAPEA) si trova presso il Johnson Space Center della NASA a Houston in Texas, e da giugno ospiterà quattro volontari che vivranno per un anno in “condizioni marziane”.

L’agenzia spaziale USA punta a inviare astronauti su Marte entro la fine del prossimo decennio, ma prima vuole studiare gli effetti sulla psiche e il fisico degli esseri umani di una vita in un ambiente alieno e ristretto.

Scopo della simulazione è preparare le missioni con equipaggio verso il Pianeta Rosso, il prossimo grande passo dell’esplorazione spaziale dopo il ritorno sulla luna grazie alle missioni Artemis .

L'habitat, chiamato Mars Dune Alpha, è una struttura di 160 metri quadrati stampata in 3D con quattro piccole camere da letto, due bagni, un'area di lavoro adiacente a una stazione robotica e una sala per gli esercizi fisici, una sala medica e un'area esterna sabbiosa che imita la superficie di Marte.

In questo ambiente progettato per essere il più realistico possibile, i volontari, che non saranno astronauti, lavoreranno e vivranno come se si trovassero sul Pianeta Rosso.

Una parte centrale del progetto CHAPEA è capire l’effetto del confinamento e delle restrizioni sulle persone costrette a convivere per un anno in uno spazio limitato, con una limitata quantità di acqua a disposizione e le attività da compiere per la sopravvivenza e la sussistenza. Nel laboratorio è prevista una "zona di coltivazione" in cui l'equipaggio coltiverà insalata, pomodori e altri ortaggi per nutrirsi.

In questo modo, dice Grace Douglas, scienziata a capo della tecnologia alimentare avanzata della NASA potremo “iniziare a capire come queste restrizioni siano associate alla loro salute e alle loro prestazioni nel corso di un anno".

Il risvolto psicologico e sociale è decisivo. Data l'enorme distanza di Marte dalla Terra è molto importante, spiega Suzanne Bell, responsabile del ‘Behavioral Health and Performance Laboratory’ della NASA, valutare la salute mentale e le dinamiche sociali dell'equipaggio: “Oltre all'isolamento, il confinamento e la grande distanza, c’è da considerare la capacità di andare d’accordo”.

Riguardo alla tecnologia di stampa in 3D dell’habitat marziano, si tratta di un processo di costruzione che la NASA vuole sperimentare per le infrastrutture spaziali vere e proprie che potranno essere usate su altri pianeti o sulla Luna.

Ma la partenza di un equipaggio in carne ed ossa verso Marte non è imminente. Secondo il capo dell’Agenzia spaziale americana Bill Nelson potrebbe avvenire "alla fine degli anni 2030".

La missione sarà la prima di una serie di tre esperimenti già in programma, tutti della durata di un anno: il secondo ed il terzo sono previsti rispettivamente per il 2025 ed il 2026.

La NASA annuncerà questa estate le quattro persone che “interpreteranno” per primi il ruolo degli astronauti in questo esperimento di “vita su Marte”.