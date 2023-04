La potente esplosione dei proiettili 152 millimetri del cannone ucraino Hyacinth-C: il video

Il fuoco illumina tutto: il video della potente esplosione dei proiettili 152 millimetri del cannone ucraino Hyacinth-C, in dotazione a Kiev, “rubato” all'armata rossa.

Ieri le forze di difesa ucraine hanno respinto 36 attacchi delle forze militari russe nelle aree di Bakhmut, Avdiivka e Marinka. Lo ha scritto in un post su Facebook lo Stato maggiore delle forze armate ucraine, secondo cui le truppe russe stanno concentrando i loro sforzi in operazioni offensive in queste aree. I combattimenti più accesi continuano a Bakhmut e Marinka nella regione di Donetsk.