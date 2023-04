La rivoluzione Starship, intanto SpaceX fa sognare con il volo simulato dell'astronave su Marte

Come da copione Elon Musk ha ripetutamente rafforzato l'ipotesi di una partenza a giorni e la velocità con la quale stanno lavorando i tecnici dell'azienda SpaceX, che di fatto hanno assemblato il razzo sulla sua postazione di lancio presso la Starbase nel sud del Texas, fanno immaginare che sia tutto vero. La data, dunque, è alquanto indicativa, e da prendere con le molle, ma l'eccentrico imprenditore la fissa al 20 aprile. Imprevedibile, come sempre, visto che la società aspetta ancora una licenza di lancio orbitale dall'amministrazione federale, Elon Musk gioca o dice la verità. Intanto fa sognare, rilasciando una simulazione su come sarà viaggiare su Marte.

Tornando ai primati, che in qualche modo ci saranno in caso di successo, Starship è un veicolo di lancio riutilizzabile, progettato per trasportare carichi ed equipaggi sulla Luna e, appunto, su Marte. Se il lancio riuscirà, il veicolo spaziale composto da due stadi, il booster e la navicella, diventerà il razzo più potente della storia: grazie a 33 motori capaci di spingere 7,5 milioni di chilogrammi. Numeri da primato, che faranno girare la testa allo Space Launch System (Sls) della Nasa. Non solo. L'enorme veicolo, oltre ad essere il più potente in termini di spinta, è anche il più grande mai costruito: è alto circa 120 metri, ma potrebbe crescere ancora di un'ulteriore decina di metri.

Anche se non sarà il 20 Aprile il giorno del lancio di Starship, Elon Musk e la sua SpaceX sono e saranno pionieri di una rivoluzione nel volo spaziale.