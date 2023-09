La Russia multa Wikipedia per “false informazioni” sulla guerra in Ucraina

Un tribunale di Mosca ha multato la Wikimedia Foundation, l’organizzazione non profit che pubblica l’enciclopedia partecipativa online, per non aver rimosso un contenuto legato alla guerra in Ucraina.

Un magistrato del tribunale distrettuale Tagansky di Mosca ha multato la fondazione per 2 milioni di rubli (circa 22mila euro) dopo che Wikipedia si è rifiutata di cancellare una pagina intitolata "Occupazione russa della regione di Zaporizhzhia".

La richiesta di rimozione era stata notificata all'organizzazione dall'ufficio del procuratore russo. Wikimedia ha risposto che il contenuto contestato era di provenienza corretta e in linea con gli standard di Wikipedia.

Nella guerra ibrida di Mosca ai mezzi di informazione indipendenti, non è la prima volta che un tribunale russo sanziona Wikipedia per le pagine riguardanti “l'operazione militare speciale”. La scorsa settimana, la fondazione è stata multata di 800mila rubli (poco più di 8.800 euro) per aver conservato materiale considerato estremista da Mosca.

Nell’ultimo anno, secondo quanto riportano i media russi, la Wikimedia Foundation ha ricevuto multe per circa 9 milioni di rubli (circa 100mila euro).