La spirale del clima: ecco come si è riscaldata la Terra dal 1880 al 2022

Pochi giorni fa, nel presentare la “strategia climatica” dell’agenzia , Bill Nelson, ex astronauta e amministratore della NASA dal 2021, ha detto: "Gli ultimi nove anni sono stati i più caldi mai registrati. Questo è semplicemente un fatto indiscutibile, che sottolinea la necessità di un'azione coraggiosa per proteggere il nostro pianeta”.

Tra le priorità dell’agenzia spaziale statunitense la prima rimane lo studio della Terra dal punto di vista unico dello spazio. Un lavoro iniziato fin dal lancio dei primi satelliti TIROS negli anni Sessanta.

Oggi, si legge nel piano della NASA, con decine di satelliti in orbita, è più chiaro che mai che il nostro pianeta è un sistema interconnesso. Gli eventi locali possono avere un impatto globale e gli eventi globali hanno un impatto sulle comunità locali.

Con le nuove missioni, non solo spaziali ma anche aeree e misurazioni sul campo che entreranno in funzione nel 2023 per osservare l'inquinamento atmosferico (TEMPO), l'acqua della Terra per contribuire a migliorare i modelli climatici (SWOT) e l'aumento dell'intensità delle tempeste (TROPICS), la NASA vuole ritagliarsi un ruolo di primo piano nello studio degli effetti del cambiamento climatico .

Uno degli aspetti più importanti è la comunicazione efficace attraverso la visualizzazione dei dati come nel caso dell’ultimo aggiornamento della “Spirale del Clima” da parte del NASA's Scientific Visualization Studio.

L’animazione mostra le anomalie mensili della temperatura globale (le variazioni rispetto alla media) tra il 1880 e il 2022. I bianchi e i blu indicano temperature più basse, mentre gli arancioni e i rossi indicano temperature più alte. Secondo il grafico, che si basa sui dati del Goddard Institute for Space Studies (GISS) della NASA, le temperature globali si sono riscaldate soprattutto a causa delle attività umane.

Il modello a spirale è una visualizzazione ideata dallo scienziato del clima Ed Hawkins del National Centre for Atmospheric Science dell'Università di Reading.