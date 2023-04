Illinois, crolla il tetto di un teatro durante un concerto a causa della bufera

Gente in fuga, sirene di allarme e i detriti di ciò che rimane del tetto, illuminati dalle torce dei telefonini. Un morto e diversi feriti, è questo il bilancio del crollo del tetto dell'Apollo Theatre, a Belvidere, nello stato dell'Illinois. Il video riprende decine di persone impegnate a scavare tra le macerie, alla ricerca di feriti da aiutare, dopo che la furia di una tempesta si è abbattuta sopra il locale. I media locali hanno riferito che circa 260 persone erano all'interno della sala quando è stata investita dai venti di una burrasca che si temeva potesse provocare morti e ingenti danni.

Da giorni il National Weather Service (NWS) stava infatti monitorando decine di previsioni di tornado in Arkansas, Tennessee, Illinois e Iowa.

Sono decine di milioni gli americani ancora in allerta e interessati dai venti di burrasca che da giorni stanno imperversando sul Midwest, il Sud e gli Est degli Stati Uniti. Il maltempo ha fatto almeno cinque vittime. Decine gli edifici danneggiati nell'Indiana. Diramata l'allerta tornado in almeno sei stati: Arkansas, Mississipi, Iowa, Tennessee, Illinois e Wisconsin.