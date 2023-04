"La tempesta si sta avvicinando ai nemici": video per reclutare soldati per le brigate d'assalto

Un suggestivo video diffuso sui social ed i canali ufficiali ucraini mostra soldati della brigata d'assalto combattere in un bosco, mimetizzati con alberi e piante.

Nel post: "La tempesta si sta avvicinando ai nemici". "Unisciti alle brigate che libereranno la città di Donetsk, Luhansk e gli altri territori occupati insieme alla Crimea: garantiamo scontri di combattimento in prima linea". Secondo quanto riportato da un'inchiesta dell'agenzia di stampa Reuters, l'Ucraina intende addestrare 40.000 soldati per le truppe della brigata d'assalto per la controffensiva contro la Russia.