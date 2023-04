La visita a sorpresa a Kiev del capo della NATO Stoltenberg: "omaggio ai caduti", video dell'arrivo

Il video del “blitz” a sorpresa del segretario general della Nato, Jens Stoltenberg, arrivato a Kiev.

Lo ha scritto per primo il Kyiv Independent, che ha pubblicato due fotografie del segretario in città. Ha reso omaggio ai soldati ucraini caduti in piazza San Michele, nel centro della capitale ucraina. La visita di Stoltenberg è la prima dall'invasione della Russia dello scorso anno. Lo riferisce un funzionario dell'Alleanza. "Il segretario generale della Nato è in Ucraina. Rilasceremo ulteriori informazioni non appena possibile", ha dichiarato il funzionario, che ha chiesto di non essere identificato in linea con le procedure della Nato.

Stoltenberg era già stato a Kiev prima della guerra, ma questa è la sua prima visita durante le ostilità e sottolinea gli impegni di lunga data dell'Alleanza a difesa dell'indipendenza dell'Ucraina.