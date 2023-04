L'abbraccio caloroso, poi il lancio da football nello studio ovale: Hamlin e Biden alla Casa Bianca

La visita al Presidente del giocatore di football, Damar Hamlin e la sua famiglia: si è parlato del rapido recupero del giocatore dopo l'arresto cardiaco, avvenuto dopo un placcaggio in una partita della National Football League, 4 mesi fa, lo scorso Gennaio. L'abbraccio caloroso, poi il lancio del pallone da football con lo sfondo dello studio ovale.

Il video dell'incontro a 4 mesi dall'arresto cardiaco in campo con i Buffalo, le cui immagini avevano fatto il giro del mondo: i giocatori di entrambe le squadre in campo si erano radunati attorno al giocatore, che sembrava non riuscire a riprendersi, poi le lacrime, lo stadio attonito e improvvisamente avvolto in un silenzio di attesa. Poi, la gioia, quando dopo il ricovero in ospedale Damar è tornato in buona salute, riabbracciato dalla sua famiglia.

Ora la Casa Bianca ha rilasciato il video della visita di Hamlin, avvenuta ieri - Venerdì 31 Marzo - e mostrando "la sicurezza" di Biden ed Hamlin che giocano a palla e parlano cordialmente.

Lo scorso Mercoledì Hamlin aveva parlato a Capitol Hill, a sostegno di una nuova legislazione bipartisan che aumenterebbe la disponibilità di defibrillatori automatici esterni (DAE) nelle scuole. Vitali per salvare tante vite. Come è stato per la sua.