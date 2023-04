L'affetto incondizionato del supporter azzurro: "Dieci ore di treno, a Pasqua, per il presidente"

“Il presidente è in una stanza d'ospedale e non potevo festeggiare tranquillamente” la Pasqua. Marco Macrì da Alliste (Lecce) ha affrontato dieci ore di treno per portare il suo sostegno a Silvio Berlusconi.

Non è stato “solo un leader come tanti altri. È stato un padre, è stato un amico di ogni italiano”, racconta Macrì accanto ad un cartellone “Forza Silvio, il Salento è con te”, attorno a una foto di Berlusconi.

Nonostante la preoccupazione, Macrì trova però anche un momento di leggerezza quando il vento fa cadere il suo cartellone. “È stato qualche comunista” scherza. “Il vento del cambiamento”.