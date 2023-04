L'applauso in Aula al Senato per Silvio Berlusconi quando viene chiamato il suo nome

Scatta l'applauso di tutti i gruppi parlamentari nel corso della seconda chiama al dl Superbonus quando viene fatto il nome di Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia è assente per il ricovero al San Raffaele. Al momento l'ex premier è vigile. La carenza di ossigeno ha messo sotto stress il sistema cardiovascolare e quello respiratorio che è a rischio di infezioni, compresa la polmonite che potrebbe complicare il quadro generale. Ma resta una situazione stabile che non mette in queste ore l'ex premier in pericolo di vita. Il presidente di Forza Italia, 87 anni il prossimo settembre, era arrivato al San Raffaele, accompagnato da Marta Fascina, in “affanno respiratorio”.