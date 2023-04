L'arrivo di Zelensky a Varsavia: il video di Rainews della cerimonia ufficiale

Zelensky è arrivato in Polonia. Si tratta della prima visita ufficiale del leader ucraino nel Paese dall'inizio della guerra. In mattinata Zelensky incontrerà il presidente polacco Andrzej Duda. Oltre al presidente polacco, incontrerà il primo ministro Mateusz Morawiecki e "ci saranno molti altri incontri bilaterali e multilaterali", ha reso noto l'addetto stampa del presidente, Sergei Nikiforov, come riportano i media nazionali.

Il leader ucraino incontrerà anche imprese polacche, volontari e sindaci delle città confinanti con l'Ucraina. "E, cosa più importante, la sera ci sarà un grande discorso del presidente per i polacchi e gli ucraini che sono permanentemente o temporaneamente in Polonia - ha sottolineato Nikiforov -.

Questa è davvero la prima visita del presidente in Polonia... vale a dire, andiamo in Polonia intenzionalmente per la prima volta dall'inizio della guerra". Secondo Nikiforov, il tema della difesa avrà la precedenza nei colloqui. "La difesa verrà prima di tutto, ovviamente - ha affermato -. Parleremo di difesa, economia, traffico transfrontaliero, in particolare, comunicazioni ferroviarie, maggiori opportunità per attraversare il confine. Parleremo molto di economia e ci sarà un incontro con le imprese. Parleremo dei nostri affari europei, delle sanzioni. C'è un lungo elenco di argomenti".