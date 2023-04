Campanule in fiore, il bosco belga si tinge di blu

In Belgio c’è un bosco magico, che ad ogni primavera cambia veste e si tinge di blu.



Si trova poco a sud di Bruxelles, in un’area delle Fiandre al confine con la Vallonia. Il suo nome è Hallerbos - ed è una foresta principalmente di faggi. Ai piedi degli alberi crescono le campanule - Bluebells, in inglese: che decidono di fiorire, tutte insieme, proprio in questi giorni. L'effetto cromatico è un incanto per gli occhi.

Nessuna meraviglia dunque se ogni anno, ad aprile, residenti e turisti accorrono a vedere questa "Foresta incantata". Il miracolo pittorico della fioritura in blu dura appena un attimo, dai sette ai dieci giorni. Dopo il breve periodo in cui i fiori sbocciano, le foglie iniziano a crescere sui faggi e intercettano la luce del sole. Anche per questo i visitatori hanno una brevissima finestra temporale per assistere alla scena.

Un pasticcere di Roeselare, Johan Engels, ha percorso 120 chilometri per visitare e fotografare il luogo all'alba, evitando la folla del fine settimana: “Le campanule qui sono ovunque - ed è bellissimo, soprattutto col sole”. Poi torna il silenzio, domina il colore.