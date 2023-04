Le previsioni del tempo per domenica 2 aprile

Nord e Centro

Tempo in peggioramento sulle regioni settentrionali. Sul Nordest e sull’Emilia Romagna piogge sparse sin dal mattino e isolate nevicate sulle zone alpine orientali di confine. Più stabile il tempo sulla Lombardia occidentale, Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria dove il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in calo sul Nordest.



Nuvolosità anche sulle regioni centrali con piogge attese inizialmente sulle aree adriatiche in estensione a tutto il Centro Italia nel corso della giornata. Possibili temporali nelle aree interne di Marche, Abruzzo ed Umbria. Il tempo migliorerà a partire dalla serata. Temperature massime in diminuzione.



Sud e Isole Maggiori

Le nubi arrivano anche sulle regioni meridionali e sulle isole maggiori Sulla Sardegna le piogge saranno diffuse e accompagnate nel pomeriggio anche da locali temporali che interesseranno anche Sicilia, Campania e Calabria tirrenica. Sul resto del Sud le precipitazioni saranno più localizzate e confinate soprattutto alla Puglia. Massime in calo.