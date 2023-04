Le previsioni del tempo per domenica 23 aprile 2023

Diminuisce la pressione atmosferica con la perturbazione che interesserà il Nord e dalla serata anche il Centro. Tempo stabile al Sud e sulle Isole. Temperature calano sulle regioni settentrionali e su quelle tirreniche, stazionarie sul resto del Paese. Venti deboli che aumenteranno nel corso della giornata e mari da poco mossi a molto mossi.



Nord e Centro Italia

Sulle regioni settentrionali la nuvolosità aumenta rapidamente con piogge diffuse inizialmente sulla fascia pedemontana del Nord-Ovest, tra Piemonte, Val d’Aosta e Lombardia che, nel corso della giornata, si estenderanno alla Liguria, al Triveneto e ai rilievi dell’Emilia-Romagna. Locali temporali e grandinate sulle aree pianeggianti della Lombardia e del Veneto. Temperature in calo. Al Centro Italia la domenica inizia con tempo variabile. Aperture del cielo che si alterneranno a nubi più compatte durante le ore centrali e in serata, con possibilità di piogge su Marche e Abruzzo. Piogge più consistenti al confine tra Lazio e Abruzzo. Temperature in lieve calo sulle regioni adriatiche.



Sud e Isole Maggiori

Sulla Sardegna cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso. Dal tardo pomeriggio la copertura nuvolosa diverrà più compatta e diffusa, soprattutto sul versante occidentale dell’isola ma senza piogge. Bel tempo sulla Sicilia e sul resto delle regioni meridionali peninsulari, dove il cielo sarà sereno. Temperature in lieve aumento.