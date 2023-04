Le previsioni del tempo per martedì 25 aprile

NORD

Al Nord molte nubi fin dal mattino su Triveneto ed Emilia-Romagna con piogge e possibili temporali, tempo migliore altrove con le schiarite più ampie su pianura lombarda e piemontese dove prevarrà il bel tempo. Da segnalare nevicate sulle zone di confine dell’arco alpino. Temperature massime in diminuzione a Nord Est.

CENTRO

Al Centro tempo buono al mattino con tendenza a peggioramento delle condizioni del tempo e formazione di temporali nel pomeriggio più probabili in prossimità dei rilievi appenninici in possibile estensione alle zone limitrofe. Miglioramento in serata.

SUD e ISOLE:

Al sud e sulle isole ci aspettiamo una giornata accompagnata da condizioni di variabilità atmosferica, con nubi sparse e possibili fenomeni che interesseranno soprattutto le regioni tirreniche ma non solo. Le temperature massime sono attese in generale diminuzione, a parte sulla Sicilia, dove non ci aspettiamo grosse variazioni.