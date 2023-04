Le previsioni del tempo per mercoledì 12 aprile 2023

NORD e CENTRO - Sulle regioni settentrionali cielo da parzialmente nuvoloso a nuvoloso con l’attivazione di rovesci e temporali sparsi soprattutto dal tardo pomeriggio e in serata su Alpi e Prealpi centro-occidentali, Liguria, Piemonte e ovest Lombardia; temperature in lieve diminuzione. Sulle regioni centrali cielo irregolarmente nuvoloso per il passaggio di sottili nubi alte, ma con maggiori addensamenti sulla medio-alta Toscana associati anche a qualche piovasco nella prima parte del giorno. Temperature in aumento nei valori massimi, specie sul versante adriatico.

SUD e ISOLE - Ancora molte nubi sulle regioni meridionali con rovesci o temporali sparsi; fenomeni in graduale attenuazione nel pomeriggio ad iniziare da Molise e Campania, variabilità sulla Sardegna, specie centro orientale. Venti moderati settentrionali con qualche rinforzo sull'appennino, aree ioniche e Sicilia. Temperature stazionarie o in lieve aumento e ancora al di sotto delle medie.