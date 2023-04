Le previsioni del tempo per sabato 15 aprile 2023

NORD E CENTRO

Parzialmente nuvoloso con maggiori addensamenti dal pomeriggio su Alpi occidentali, Liguria e Friuli con possibili rovesci o locali temporali. Temperature in calo, massime tra 14 e 18. Cielo nuvoloso con piogge, rovesci e temporali in estensione dal versante tirrenico a quello adriatico, a tratti anche intensi con neve in appennino oltre i 1.100-1.200 metri



SUD

Ciao nuvoloso al sud e sulle isole maggiori con rovesci sparsi anche a carattere temporalesco sul basso versante tirrenico, il Gargano, la Sicilia settentrionale e la Sardegna occidentale. Temperature nel complesso stazionarie e in genere comprese tra 16°C e 21°C. Venti tendenzialmente moderati dai quadranti occidentali. Forti di maestrale sulla Sardegna.