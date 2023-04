Le previsioni del tempo per sabato 29 aprile

Nord

Sulle regioni settentrionali nuvolosità in progressivo aumento sui settori occidentali con qualche precipitazione nel corso della giornata su Valle d’Aosta e Liguria. Schiarite più ampie sul settore orientale.



Centro

Al centro, nuvolosità sparsa al mattino con tendenza ad intensificazione nel pomeriggio da ovest verso est. Possibili rovesci pomeridiani su Umbria, Lazio e Abruzzo occidentale.



Sud e Isole

Tempo stabile e prevalentemente soleggiato al sud e sulle isole maggiori. Cielo poco nuvoloso o velato con addensamenti ad evoluzione diurna sulle aree appenniniche. Temperature in aumento e in genere comprese tra 22°C e 27°C con locali picchi fino a 30°C in Sardegna. Venti tendenzialmente deboli dai quadranti meridionali.