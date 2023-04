Le previsioni del tempo per venerdì 7 aprile

NORD: aumento della nuvolosità nel corso della giornata soprattutto al Nord-Ovest con qualche pioggia in pianura su Piemonte, Emilia ed Ovest Lombardia, locali temporali sulla Liguria. Attese nevicate sui settori alpini a partire 1200 metri di quota. Nubi meno consistenti sul resto del Settentrione. Venti in rinforzo da Sud su Liguria e costa Adriatica. Temperature in calo al Nord-Ovest, stazionarie altrove.

CENTRO: nuvolosità che si intensificherà specie nel pomeriggio con piogge più probabili sul versante tirrenico. Rischio di temporali che risulteranno più frequenti sull’alta Toscana. Nubi meno consistenti interesseranno invece il versante adriatico. Venti in rinforzo da Sud, specie su Toscana e Lazio. Temperature in diminuzione sulla Toscana, senza variazioni altrove.

SUD e ISOLE: Tempo in miglioramento seppur in un contesto di temperature ancora sotto media. Cielo dunque in prevalenza sereno su tutte le regioni, da segnalare in serata l’arrivo di nubi sulla Campania che anticipano il nuovo peggioramento previsto per sabato. Ventilazione debole variabile, mari generalmente mossi e infine le temperature: al primo mattino lungo costa sono previste in larga parte comprese tra 5 e 10 gradi, mentre nelle ore più calde della giornata si assestano tra i 12 ed i 16 gradi