Le previsioni del tempo di domenica 9 aprile

NORD E CENTRO

Sulle regioni settentrionali il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso sul nord-ovest, mentre ci saranno nubi sparse sul nord-est e sull’Emilia-Romagna, con qualche isolata pioggia. Ancora un po’ di neve, ma solo a quote di montagna, sull'Appennino settentrionale e sulle Alpi orientali. Temperature più gradevoli sulla pianura occidentale e in leggero calo sul nord est.

Al Centro Italia sarà una giornata con tempo molto incerto.Le nubi saranno a tratti anche diffuse, ad eccezione delle coste del Lazio e della Toscana dove ci saranno delle schiarite nel corso della giornata. Al mattino probabilità di pioggia più alte sul versante adriatico e nelle zone interne e mentre nel pomeriggio la nuvolosità interesserà anche il versante tirrenico. Temporali e un po ' di neve sui rilievi tra Abruzzo e Lazio. Il tempo migliorerà in serata. Temperature più miti.

SUD E ISOLE

Nubi diffuse sulle regioni meridionali con piogge sulla Puglia salentina e tra Calabria e Sicilia tirrenica. Nel pomeriggio le piogge interesseranno anche la Campania e le zone interne. Tempo più stabile in Sardegna. Temperature stazionarie.