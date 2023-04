Le previsioni del tempo di giovedì 13 aprile

NORD e CENTRO

Una perturbazione atlantica porterà molte nubi al Nord, con fenomeni temporaleschi in transito verso est, in contemporaneo miglioramento sul Nord-Ovest. Neve sui rilievi alpini sopra agli 800-1000 metri. Temperature in calo. Peggiora anche al Centro con molte nubi, rovesci e dei temporali. Neve sopra ai 1200-1400 metri. Le temperature massime diminuiranno.

SUD E ISOLE

L’avvicinarsi della perturbazione Atlantica provocherà una nuvolosità variabile sulla Sardegna e il passaggio di nubi sparse su tutto il Sud Italia. Nel pomeriggio vi sarà la possibilità di qualche piovasco sulla Campania e in tarda serata sulle aree Tirreniche meridionali e anche sulle zone nord-occidentali della Sardegna. Temperature minime in lieve rialzo ovunque, mentre le massime saranno in lieve calo sulla Sardegna, in rialzo altrove con picchi sino a 27/28°C sulla Sicilia sud-orientale e massime sino a 21/24°C su Puglia, Basilicata Ionica e Calabria.