Le previsioni del tempo per giovedì 20 aprile

NORD e CENTRO

Una perturbazione in arrivo da nordest sarà causa di annuvolamenti consistenti e fenomeni localmente anche temporaleschi, in transito verso ovest entro sera. Nevicate in montagna a quote medio-alte. Temperature in calo.

Tempo instabile su parte del Centro con nubi in aumento nel pomeriggio, con rovesci e temporali soprattutto sulle aree interne e montuose. Temperature stazionarie.

SUD E ISOLE

Sulla Sicilia sarà presente nuvolosità di tipo medio-alto che potrebbe provocare qualche debole pioggia sulle sue estreme zone meridionali. Altrove al mattino sereno o poco nuvoloso, mentre nel pomeriggio si verificherà la formazione di nuvolosità sulle zone interne del Sud Peninsulare e della Sardegna, con possibilità di brevi rovesci sparsi su zone Appenniniche di Molise, Campania e Basilicata, nonché localmente sulla Puglia. Temperature minime in lieve calo sul Sud Peninsulare, in leggero aumento sulla Sicilia, stazionarie in Sardegna. Temperature massime in aumento quasi ovunque: farà eccezione il settore meridionale della Sicilia dove saranno stazionarie.