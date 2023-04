Le previsioni meteo di martedì 11 aprile

NORD

Al Nord molte nubi fin dal mattino per il passaggio di una debole perturbazione da Ovest verso Est che non porterà precipitazioni significative se non qualche debole nevicata sulle zone di confine dell’Alto Adige. Soffieranno venti da moderati a forti di Libeccio sul Mar Ligure. Temperature massime in aumento con valori fino a 20°C sulle principali città.

CENTRO

Al Centro avremo parziali annuvolamenti intervallati da schiarite piuttosto ampie, gli addensamenti più consistenti li troveremo sull’alta Toscana. Clima fresco in particolare su regioni adriatiche. Temperature in aumento.

SUD e ISOLE

Al sud e sulle isole il rinforzo dell’alta pressione porterà tempo in prevalenza stabile e soleggiato con il passaggio di qualche tenue nube di tipo stratificato, in generale senza precipitazioni degne di nota associate. Le temperature massime registreranno nuovi diffusi e localmente decisi rialzi, riportandosi perlopiù tra i 15 e i 20 gradi. I venti saranno da deboli a moderati con locali rinforzi, in particolare sul Mar Ionio.