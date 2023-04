Le previsioni meteo di martedì 18 aprile 2023

NORD: Molte nubi fin dal mattino su Emilia-Romagna, basso Piemonte e Liguria con brevi piovaschi, bel tempo altrove con temperature massime in aumento. Neve sulle zone di confine dell’Alto Adige, clima fresco nelle prime ore del mattino.

CENTRO: Cielo molto nuvoloso o coperto con piogge su Marche, Abruzzo e settore orientale dell’Umbria, tempo instabile nelle zone interne di Toscana e Lazio con acquazzoni intermittenti, temperature massime in ripresa, con clima decisamente fresco per il periodo.

SUD e ISOLE: Continueremo ad avere condizioni di generale instabilità atmosferica, con nubi irregolari e precipitazioni che soprattutto lungo la dorsale appenninica potranno assumere carattere di rovescio o temporale. Le temperature registreranno leggeri cali in Sardegna, mentre in Sicilia e sulle regioni peninsulari risulteranno stabili o in lieve rialzo.