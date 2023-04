Le previsioni del tempo di mercoledì 19 aprile 2023

NORD e CENTRO: Sulle regioni settentrionali cielo da poco a parzialmente nuvoloso con formazione di rovesci e temporali dal tardo pomeriggio e in serata su Alpi, Triveneto, Lombardia orientale e Appennino emiliano. Temperature in aumento, massime fino a 23-24°C all’estremo Nordovest. Sulle regioni centrali condizioni di generale variabilità con sviluppo di nuvolosità cumuliforme ad evoluzione diurna su aree collinari e appenniniche, associate ancora ad acquazzoni e temporali sparsi, specie tra Abruzzo e Lazio. Temperature in aumento nei valori massimi.

SUD E ISOLE: tempo variabile sulle regioni peninsulari con nubi che si alterneranno alle schiarite, addensamenti più compatti dalle ore centrali del giorno con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio, specie nelle aree interne. Più soleggiato sulla Sardegna e sulla Sicilia dove il cielo si manterrà poco nuvoloso a parte qualche cumulo pomeridiano sui rilievi. Venti deboli variabili. Temperature minime stazionarie, massime in lieve aumento e su valori più gradevoli tra 15 e 18 °C.