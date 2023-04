Volontario Ong: "Guardia Costiera ci ha ordinato di caricare migranti, non hanno abbastanza mezzi"

All'imbarcazione di volontari Resqship, che batte bandiera tedesca, è stato assegnato come destinazione il porto di Lampedusa dopo aver portato in salvo in queste ore 41 persone trovate in zona SAR maltese (dove le autorità maltesi non intervengono). L'attivista Leon Salner dichiara che durante questo intervento la Guardia Costiera ha ordinato alla loro Ong di caricare le persone a bordo di un barchino di metallo, in pericolo, e di portarle in salvo. Questo perché le autorità non hanno mezzi sufficienti per provvedere a tutte le operazioni di salvataggio che sarebbero necessarie in queste ore nel Mediterraneo.