L'esplosione di una bomba, trovata dalle autorità russe in centro a Belgorod: evacuati in 3000

In Russia ieri migliaia di evacuati a Belgorod per un ordigno inesploso: a due giorni dalla bomba sganciata accidentalmente. Nel video l'ordigno viene fatto brillare in campagna.

Più di 3.000 persone sono state evacuate dalle loro case, circa 17 condomini. Non è noto se la bomba scoperta Sabato provenga dallo stesso aereo, un caccia russo Sukhoi-34, da cui era stata sganciato l'altro ordigno, esploso in pieno centro.