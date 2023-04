L'esplosione di una granata mentre passa un mezzo militare a Bakhmut: pioggia di schegge

Nel video l'improvvisa esplosione di una granata, mentre sta passando un mezzo militare di Kiev a Bakhmut: pioggia di schegge ma i soldati sono illesi.

Continua feroce la battaglia nella città dell'Est divenuta di strategica - e morale - importanza per entrambi gli schieramenti: secondo i filorussi, sono stati presi tutti gli edifici amministrativi, mentre le forze ucraine rimarrebbero solo nella parte occidentale della città. Lo ha dichiarato a Channel One il capo filorusso dell'autoproclamata Repubblica di Donetsk, Denis Pushilin, come riporta Ria Novosti. Ieri pomeriggio era stato il capo del gruppo mercenario privato russo Wagner, Yevgeny Prigozhin, ad annunciare in un filmato che le sue forze "controllano oltre l'80% di Bakhmut, compreso l'intero centro amministrativo".

Tuttavia, il portavoce delle forze armate di Kiev - Serghei Cherevatyi - aveva smentito le affermazioni: "Questa dichiarazione di Prigozhin non è vera", aveva detto.