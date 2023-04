L'ex “comandante Wagner” confessa brutali uccisioni: “Erano gli ordini, ho ucciso bambini a Bakhmut”

Affermano di essere ex comandanti Wagner e di aver ucciso bambini e civili in Ucraina. Sono due russi, Azamat Uldarov e Alexey Savichev, ad aver rilasciato affermazioni scioccanti a Gulagu.net, un'organizzazione per i diritti umani che prende di mira la corruzione e la tortura in Russia. Nelle interviste, ora divenute di dominio pubblico, gli ex detenuti, reclutati in prigione dai mercenari dell'oligarca Evgenij Prigožin, il celebre chef di Vladimir Putin, sarebbero stati graziati dai decreti presidenziali russi lo scorso anno (Ci sarebbero dei documenti che lo comproverebbero, ndr).

“Ho ucciso una bambina di 5 o 6 anni, con un colpo. Ci è stato detto di non far uscire nessuno”, scrive Anton Gerashchenko, attuale consigliere ed ex viceministro presso il Ministero degli affari interni dell'Ucraina, pubblicando il video con i sottotitoli in lingua inglese. A parlare, invece, sarebbe Azamat Uldarov, ex comandante delle suddivisioni Wagner PMC insieme a Savichev. Forse in uno stato alterato, il mercenario confessa di aver ucciso bambini e civili ucraini a Bakhmut e Soledar.

I media occidentali, anche Rainews, non sono in grado verificare le loro affermazioni né l'identità degli intervistati. “Era un ordine, non mi è stato permesso di far uscire nessuno vivo”, continua il racconto. Secondo Gulagu.net, le testimonianze sono state fornite al fondatore e dissidente russo Vladimir Osechkin, che si definisce, appunto, “Difensore dei diritti umani”.