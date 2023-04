L'impressionante timelapse: video del cimitero dei militari della brigata Wagner che decuplica

Un video mostra un montaggio “timelapse”, con le immagini satellitari di un cimitero in Ucraina di soldati mercenari russi della brigata Wagner. Secondo Anton Gerashchenko, che ha postato il video, l'ultima foto è stata scattata a Marzo: rispetto ai primi scatti, una quantità di tombe quasi decuplicata. Gerashchenko - politico e giornalista ucraino, attuale consigliere ed ex viceministro presso il Ministero degli affari interni dell'Ucraina. È stato membro del parlamento di Kiev nel periodo 2014–2019 - scrive sui social: "Mercenari sepolti che non avevano parenti superava i 500, questo numero aumenta giorno per giorno".

I mercenari del gruppo Wagner sarebbero decisivi nella sanguinosa battaglia in corso a Bakhmut: ieri pomeriggio il capo del gruppo, Yevgeny Prigozhin, aveva annunciato in un video che le sue forze ora controllano oltre l'80% di Bakhmut, "compreso l'intero centro amministrativo". Tuttavia, il portavoce delle forze armate ucraine - Serghei Cherevatyi - aveva smentito le affermazioni: "Questa dichiarazione di Prigozhin non è vera", aveva detto.

Secondo quanto riporta un comunicato dei filo-russi invece, “Tutti gli edifici amministrativi di Bakhmut sono sotto il controllo delle truppe russe”: lo ha detto a Channel One il capo dell'autoproclamata Repubblicadi Donetsk, Denis Pushilin, come riporta Ria Novosti. "Tutti gli edifici amministrativi (a Bakhmut) sono già sotto il controllo delle nostre unità", ha affermato, aggiungendo chele forze ucraine rimangono nella parte occidentale della città assediata, nell'Ucraina orientale.