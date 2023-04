Bali invece di Bari: lo sfogo dell’influencer contro la compagnia aerea giapponese

Bali anziché Bari: la destinazione sbagliata sul biglietto aereo ha rischiato di compromettere il viaggio di ritorno in Italia dell'influencer Marco Togni, da anni residente in Giappone. Era atteso a Trani per la presentazione di un suo libro al 'Follow me festival'. E' lui stesso a raccontare la disavventura sui social mentre è bloccato all'aeroporto di Tokyo.

"Mi sono rifiutato di salire sull'aereo, ora vi racconto quanto è successo. Un po' di giorni fa chiamo il concierge della mia carta di credito e gli dico 'devo andare a Trani in Puglia', quindi da Tokyo devo andare fino all'aeroporto di Bari. Mi prenota tutto, arrivo qua in aeroporto, mi danno i biglietti e vedo scalo a Giacarta, ma se devo andare in Puglia lo scalo non può essere a Giacarta".

"Questi giapponesi hanno sbagliato la 'R' con 'L', invece di mandarmi a Bari mi fanno andare a Bali, in Indonesia, a prendere il sole, non so io cosa vogliono fare. Mi sono rifiutato di salire sull'aereo. Adesso vado fare il biglietto. Ci vediamo a Trani, in Puglia", ha concluso l'influencer, su cui si è scatenata una vera e propria bufera social.