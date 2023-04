L’intelligenza artificiale nei fumetti, primo esperimento a Siena

E’ un progetto assolutamente innovativo e il frutto è una graphic novel realizzata con l'intelligenza artificiale, tratta da un racconto di Hans Christian Andersen.

Ce lo racconta Daniele Marotta, fumettista e insegnante di disegno, presidente della Scuola di fumetto e scrittura di Siena, che ha deciso di testare capacità e limiti di un programma di intelligenza artificiale “text to image” (cioè capace di creare un disegno a partire da un testo scritto) chiamato Midjourney, lo stesso che ha creato la finta immagine del Papa con il piumino bianco che ha fatto il giro del web.

Nel momento in cui in Italia il dibattito sull’intelligenza artificiale è molto caldo e, per motivi legati alla privacy, ChatGpt, non è disponibile nel nostro Paese, Marotta e Inkdrop Studio hanno deciso di ragionare sul campo e trasformare il racconto di Hans Christian Andersen “L’Ombra” in una narrazione visiva.

Il progetto, finanziato da una campagna di crowdfunding, ovviamente è al centro delle discussioni tra fautori e detrattori dell'intelligenza artificiale applicata al disegno e il lavoro è disponibile su Amazon (anche in inglese e francese) in versione digitale, ma anche in quella cartacea, in occasione di fiere e mostre.