Lite tra Spalletti e Maldini: i due gesticolano l'uno contro l'altro. Ecco cosa si sono detti

È l'inizio della seconda frazione di gioco, le squadre stanno per fare ritorno in campo quando all'uscita degli spogliatoi Luciano Spalletti e Paolo Maldini gesticolano l'uno contro l'altro. L'audio dello screzio, ripreso solo in parte, mostra il dirigente del Milan, ex giocatore di Serie A, con le mani in tasca mentre segue il tecnico del Napoli e dice: “Mister sei nervoso, hai già vinto il campionato, ma che c... è?”. Tra i due c'è Rafael Alexandre da Conceição Leão, che cerca di calmare gli animi. Durante la conferenza stampa Spalletti farà un accenno sullo scambio di vedute con Maldini: “Stavo avendo una discussione con l'arbitro - ha detto - per l'ammonizione a Stanislav Lobotka, per un fallo normalissimo in campo, e Maldini mi ha parlato addosso in maniera irrispettosa. E allora gliel’ho detto e lui ha reagito. Il direttore di gara mi stava dando spiegazioni, mentre Maldini è passato con le braccia aperte e ha detto che mi lamento sempre”. Da qui la frase di Maldini che si può ascoltare nel filmato.