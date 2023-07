Lo scontro verbale tra Berlusconi e Gianfranco Fini: “Che fai, mi cacci?”

“Che fai, mi cacci?” fu la frase simbolo con la quale Gianfranco Fini rispose all'attacco di Silvio Berlusconi. Una lite in diretta televisiva durante il Consiglio Nazionale del partito “Il Popolo della Libertà”. All'Auditorium della Conciliazione, a Roma, è il Cavaliere ad attaccare l'alleato durante il suo intervento. Da giorni alcune dichiarazioni di insoddisfazione da parte di Fini non erano piaciute a Berlusconi. Fini rivendica il diritto di dire le cose che pensa senza sentirsi dare del “traditore”. Berlusconi è diretto e punta il dito: “Se vuoi fare politica la fai da uomo politico e non da presidente della Camera”. Finisce la magia della formazione di centrodestra nata dalla fusione tra Forza Italia e Alleanza nazionale.