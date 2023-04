Lo squarcio gigante nel palazzo, si vedono macerie, pietre, la distruzione dentro la casa a Bakhmut

Un video impressionante girato (Secondo fonti ucraine) a Bakhmut, mostra il grande squarcio in una parete di un edificio in Ucraina: attraverso il buco, si vedono immagini di rovina e devastazione all'interno di un'appartamento.

In quello che sembra il salone della casa, un divano semi-sommerso da macerie e pietre, la casa è distrutta, gli oggetti abbandonati nelle stanze.

Secondo Kiev, nelle ultime 24 ore sono stati respinti più di 50 attacchi russi.

Contrastati dalle truppe ucraine "nelle direzioni di Lyman, Bakhmut, Avdiivka e Marinka nella regione di Donetsk, nell'Ucraina orientale": lo ha reso noto lo Stato Maggiore delle Forze Armate di Kiev, come riporta il Kyiv Independent.

La Russia ha lanciato quattro missili, 40 raid aerei e almeno 58 attacchi con sistemi di razzi a lancio multiplo Mlrs contro le posizioni militari ucraine ed infrastrutture civili, prosegue il rapporto.

La difesa aerea ucraina da parte sua ha abbattuto due droni Supercam, sei droni Orlan-10 e sei droni Zala di fabbricazione russa. Nel complesso, l'Aeronautica militare ucraina ha condotto 12 attacchi contro basi russe nel Paese, mentre le forze di terra hanno colpito con missili e artiglieria altre due basi, un deposito di munizioni, una postazione di difesa aerea e cinque stazioni per la guerra elettronica.