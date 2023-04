L'Ucraina elogia l'Italia: il video tra pasta e sistemi di difesa sulle note di “Funiculì funiculà”

Il Ministero della Difesa Ucraina ha diffuso un video sui social in cui ringrazia pubblicamente l'Italia attraverso una sequenza immagini stereotipate sul nostro Paese. Dalla Ferrari alla Lamborghini, dalle città d'arte al caffè e ancora la pasta e la cucina in generale.

Nella successione proposta ci sono anche un elogio ai sistemi di difesa italiani e le immagini della recente visita della premier Giorgia Meloni a Kiev. Il brano che fa da sottofondo è “Funiculì Funiculà” intonato da Pavarotti. Nel post si legge: “Grazie Italia per l'amicizia e l'artiglieria pesante - non tanto per l'espresso, che ci ha aiutato ad andare avanti in tutti questi anni. Forza Italia!”.