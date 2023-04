Madre tirata fuori dalle macerie dai soccorritori: video del bombardamento russo su Zaporizhzhia

Nel video i soccorsi febbrili dei vigili del fuoco ucraini che cercano di salvare persone rimaste tra le macerie, dopo l'attacco missilistico russo di questa notte, sulla città di Zaporizhzhia.

Un uomo di 50 anni e sua figlia di 11 sono morti in seguito ai bombardamenti. Lo ha reso noto su Facebook il Dipartimento per le emergenze dell'omonima regione, come riporta Ukrinform: "La notte del 9 aprile, il nemico ha lanciato un attacco missilistico sulla città di Zaporizhzhia. Un edifici oresidenziale è stato parzialmente distrutto e c'è stato un incendio su un'area di 100 metri quadrati, le case vicine e le finestre degli edifici vicini sono state parzialmente danneggiate dall'onda d'urto. Alle 8.00 (di questa mattina) sono morte due persone, un padre di 50 anni e sua figlia di 11 anni", si legge nel messaggio.