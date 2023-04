Maltempo, allagamenti a Roma. Piove in un reparto all'ospedale Pertini, 8 pazienti trasferiti

Continua l’ondata di maltempo sulla Capitale. “Erano le 13.30, l'acqua è salita all'improvviso. Dentro è pieno di auto e non si riesce a prenderle" racconta un'abitante di via Val di Sangro , dopo il forte temporale ha provocato allagamenti negli scantinati.

"L'ondata eccezionale di maltempo che ha investito la città dalle prime ore della mattinata ha determinato alcune limitate indisponibilità di servizi sulla rete di trasporto capitolina, benché le linee di trasporto siano sempre rimaste in servizio". Lo rende noto Atac in un comunicato. In particolare - informa la nota, un black out ha provocato la parziale chiusura della stazione Furio Camillo, ora regolarmente in funzione, mentre la stazione Subaugusta è ancora chiusa per consentire al personale di asciugare l'ingente quantità di acqua che entra dall'esterno. I dirigenti Atac sono impegnati lungo le linee metro per coordinare le operazioni e limitare il più possibile le indisponibilità dei sistemi di trasporto.

A causa delle violenti precipitazioni che si sono abbattute sulla Capitale questa mattina, c'è stata una infiltrazione d'acqua nel reparto di Ortopedia dell'Ospedale Sandro Pertini di Roma. Per questo sono stati trasferiti 8 pazienti nei posti liberi in chirurgia. L'infiltrazione d'acqua al momento è stata fermata e non risulta esserci un'emergenza. Da fonti sanitarie si apprende che il tetto necessita di interventi di riqualificazione, programmati e finanziati, la cui gara è già stata bandita.

Sono state oltre 200 richieste di intervento alla sala operativa dei vigili del fuoco per allagamenti in zona Prati Fiscali, a Roma. Alcune persone e animali sono state evacuate dalle abitazioni a scopo cautelativo, idrovore in azione per prosciugamenti dei locali interrati.